أيمن المزين مديرًا فنيًا للسكة الحديد خلفًا لأحمد عبدالرؤوف

عقد الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، اجتماعًا مع الدكتور سيد عيسى، المشرف العام على قطاع الكرة، والكابتن عبدالناصر زيدان، المستشار الإعلامي للنادي، وذلك لمناقشة أسباب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

أيمن المزين مدربًا جديدًا لـ السكة الحديد

وأسفر الاجتماع عن قرار مجلس الإدارة بتعيين الكابتن أيمن المزين مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للكابتن أحمد عبدالرؤوف، في خطوة تهدف إلى تحسين أداء الفريق وتحقيق النتائج المرجوة في المنافسات المقبلة.

ويؤكد نادي السكة الحديد ثقته في الكابتن أيمن المزين وخبراته الفنية لقيادة الفريق نحو تحقيق الأهداف المنشودة، مع تقديم كل الدعم اللازم للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات الجماهير وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.