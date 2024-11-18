موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب بوتسوانا مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتضن ملعب 30 يونيو، المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ضد بوتسوانا لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات امم إفريقيا

وتنقل مباراة مصر المرتقبة ضد بوتسوانا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

