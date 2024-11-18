موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب بوتسوانا مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتضن ملعب 30 يونيو، المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ضد بوتسوانا لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد بنين اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

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مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات امم إفريقيا

وتنقل مباراة مصر المرتقبة ضد بوتسوانا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.
 

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