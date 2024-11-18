فان دايك ودي يونج خارج حسابات كومان لمواجهة البوسنة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال مدرب هولندا، رونالد كومان، إنه سيريح القائد فيرغيل فان دايك، ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ، ولن يكونا مع الفريق في رحلته عندما يلتقي البوسنة والهرسك في ختام مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، غدًا الثلاثاء.

فان دايك ودي يونغ خارج حسابات كومان لمواجهة البوسنة

وقال كومان في بيان اليوم الإثنين "بالنسبة لكل من فرينكي وفيرغيل، من الأفضل لهما مغادرة المعسكر التدريبي في هذه المرحلة، اتخذت هذا القرار لأسباب طبية، مع مراعاة مصلحة اللاعبين بالطبع".

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ولن يستدعي المنتخب الهولندي أي بدلاء، إذ لا يزال كومان قادرًا على الاختيار بين 23 لاعبًا لمواجهة الثلاثاء في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في زينيتسا.

وشارك دي يونغ وفان دايك في فوز هولندا 4-0 على المجر في أمستردام يوم السبت الماضي، وهو ما ضمن لها المركز الثاني في المجموعة والتأهل إلى دور الـ8 في دوري الأمم الأوروبية في مارس (آذار) المقبل.
وشارك فان دايك في المباراة بالكامل، بينما استبدل دي يونغ بعد 68 دقيقة.
وكانت هذه أول مباراة يخوضها دي يونغ مع هولندا منذ 13 شهرًا بعد معاناته من إصابة في الكاحل أبعدته عن بطولة أوروبا في ألمانيا هذا العام.
ويوم السبت الماضي، قال لاعب وسط برشلونة إنه "لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت" قبل استعادة مستواه رغم أن عودته للفريق الهولندي لاقت ردود فعل إيجابية.

 

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