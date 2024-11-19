ليفربول مهتم بضم نجم إنتر ميلان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية إيطاليه، إن نادي ليفربول وجه أنظاره نحو التعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان، خلال الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان، يهتم به العديد من الأندية مؤخرا، وعلى رأسها ليفربول.

وأضافت إلى أن تورام كان ضمن اهتمامات المدرب السابق للريدز يورجن كلوب، وأيضا المدرب الحالي أرني سلوت.

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وأردفت: "ليس فقط ليفربول، لكن باريس سان جيرمان لا يزال أيضا حريصا على إعادة ماركوس تورام إلى فرنسا لتدعيم خط هجومه".

وأكدت الصحيفة أن تورام بالوقت الحالي لا يتجاوب مع  رغبات كبار أوروبا في التعاقد معه، إذ أنه مقتنع بمشروع إنتر ميلان ويرتبط بقوة بالنادي الإيطالي.

والجدير بالذكر أن تورام لديه شرط جزائي في عقده مع النيراتزوري الذي ينتهي في عام 2028، بقيمة 85 مليون يورو.
 

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