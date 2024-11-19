موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره بيرو ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يقع منتخب بيرو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وتنطلق المباراة، فجر الأربعاء 20 نوفمبر في تمام الثانية صباحا بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُبث عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD، بتعليق “حماد العنزي”، كما تذاع على قناة Sport TV2.

