كشف حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عن تشكيلة الفراعنة اليوم في مواجهة بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

تشكيلة منتخب مصر الرسمية أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

وجاءت تشكيلة منتخب مصر ضد بوتسوانا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال، محمد ربيعة، أحمد رمضان، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلًا من:

محمد عواد والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود زلاكا.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بينما منتخب بوتسوانا في الوصافة برصيد 7 نقاط.