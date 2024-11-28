بتواجد مرموش.. تشكيل فرانكفورت الرسمي ضد ميتييلاند في الدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لنادي فرانكفورت، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ميتييلاند في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "إم سي إتش أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرانكفورت ضد ميتييلاند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرانكفورت الرسمي لمواجهة ميتييلاند في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: ننامدي كولينز، توتا، روبن كوخ، آرثر نيكولاس ثيت.

خط الوسط: هوجو لارسون، محمد داوود، نييلس نكونكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكتيكي، فراس شايبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد ميتييلاند في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة فرانكفورت ضد ميتييلاند مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق مصطفى العلوان.