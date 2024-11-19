بسبب معاناته من الإجهاد.. تدريبات خاصة لمصطفى شلبي

الفجر الرياضي
مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

اكتفى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الجزء الأول من تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بسبب معاناته من الإجهاد.. تدريبات خاصة لمصطفى شلبي

وأدى شلبي بعدها تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران.

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل حسام عبدالمجيد

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

مواد متعلقة

صباح الكورة.. حقيقة معاناة نجم الزمالك من إصابة مزمنة وفيراري الأهلي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف الشوط الثاني (1-1).. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني(1-1).. مشاهدة منتخب مصر × بوتسوانا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025