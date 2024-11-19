نتيجة مباراة الأردن والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026



نجح منتخب الأردن في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الكويتي بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وبهذه النتيجة، يحتل منتخب الأردن المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس برصيد 4 نقاط فقط.



بدأ اللقاء بسيطرة من جانب منتخب الأردن حتى تمكن من تسجيل الهدف في الدقيقة 21 عن طريق النعيمات.



واصل لاعبو منتخب الكويت جهودهم من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي الشوط بتقدم منتخب الأردن بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الكويت في خطف هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق محمد دحام.



واصل لاعبو منتخب الأردن جهودهم من أجل خطف هدف الفوز قبل نهاية المباراة ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الجانبين بهدف لكل منهما.