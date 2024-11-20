الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونخ يوضح مصير موسيالا

الفجر الرياضي
موسيالا
موسيالا

تحدث كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن مستقبل جمال موسيالا لاعب الفريق البافاري.

دريسين: نريد تمديد عقد موسيالا 

قال دريسين في تصريحه لصحيفة “أبندزيتونج” الألمانية: “بالطبع نريد تمديد عقد أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ قائلًا: "آمل بشدة أن تؤدي هذه المحادثات الأولى الجيدة حقًا إلى تمديد عقد اللاعب".

وأضاف دريسين في حديثه حول تمديد عقد موسيالا: “نريده أن يكون أحد وجوه النادي”.

يشار إلى إن جمال موسيالا يرتبط بعقدٍ ساري مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2026، أي يتبقى موسم ونصف في عقده.

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وخاض موسيالا 14 مباراة مع فريق بايرن ميونخ بكل البطولات في الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتبلغ قيمة موسيالا السوقية 140 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

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