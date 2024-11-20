موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

يستعد فريق برشلونة، لمواجهة نظيره سيلتا فيجو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسط غموض يحيط بموقف اللاعب الموهوب لامين يامال.

تضاؤل فرص لحاق يامال بمباراة سيلتا

وغاب لامين يامال، عن برشلونة في الأيام الماضية نظير معاناته من إصابة أبعدته عن مباراة ريال سوسيداد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، قبل فترة التوقف الدولي.

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، إن غياب لامين يامال عن مباراة سوسيداد يأتي جراء كدمة قوية تعرض لها خلال مباراة النجم الأحمر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للصحفي خافي ميجيل، فإن هناك شعور لدى غرفة ملابس برشلونة بصعوبة لحاق لامين يامال بمواجهة السبت ضد سيلتا فيجو.

ويواجه فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.