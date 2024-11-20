موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق برشلونة، لمواجهة نظيره سيلتا فيجو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسط غموض يحيط بموقف اللاعب الموهوب لامين يامال.

تضاؤل فرص لحاق يامال بمباراة سيلتا

وغاب لامين يامال، عن برشلونة في الأيام الماضية نظير معاناته من إصابة أبعدته عن مباراة ريال سوسيداد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، قبل فترة التوقف الدولي.

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، إن غياب لامين يامال عن مباراة سوسيداد يأتي جراء كدمة قوية تعرض لها خلال مباراة النجم الأحمر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

txt

علي وتيرة ريال مدريد.. برشلونة يضم لاعبين إفريقيين

txt

برشلونة يحسم التعاقد مع موهبتين من مالي

ووفقًا للصحفي خافي ميجيل، فإن هناك شعور لدى غرفة ملابس برشلونة بصعوبة لحاق لامين يامال بمواجهة السبت ضد سيلتا فيجو.

ويواجه فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني برشلونة وسيلتا فيجو برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا خافي ميجيل لامين يامال لامين

مواد متعلقة

برشلونة يؤجل عودة جماهيره لكامب نو

عاجل.. برشلونة يكشف سبب غياب لامين يامال عن لقاء سوسيداد

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

عاجل - هؤلاء النجوم لن يظهروا عبر نافذة دراما رمضان 2025.. لكلٍ أسبابه الخاصة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

فعاليات Cairo ICT.. الذكاء الاصطناعي في قلب السيارات ذاتية القيادة: الأمان أولًا

مدرب اليابان: طموحنا التتويج بكأس العالم

موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

روسيا تهنئ لبنان بمناسبة الذكرى 81 للاستقلال