خوان ماتا يسير على خطى بيكهام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي سان دييغو إف سي الأمريكي، عن دخول لاعب ويسترن سيدني الأسترالي، الإسباني خوان ماتا، كشريك مستثمر في النادي خلال الموسم الجديد للدوري الأمريكي المحلي 2025.

وفقًا لبيان سان دييغو الأمريكي، بات خوان ماتا أول لاعب كرة قدم يمتلك حصة في نادٍ أمريكي أثناء فترة تواجده في الملاعب وقبل اعتزاله لكرة القدم، واللاعب الثاني بشكل عام الذى يدخل عالم الاستثمار في أندية الدوري الأمريكي بعد بيكهام.

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واختار الإسباني خوان ماتا المتوج بكأس العالم 2010، ولاعب ويسترن سيدني الأسترالي الحالي، السير على درب الإنجليزي ديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي.


وكان ديفيد بيكهام لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هو أول لاعب دولي ينخرط في الاستثمار بالكرة الأمريكية، من خلال ملكيته أسهما في نادي إنتر ميامي.

وأبدى خوان ماتا سعادته الكبيرة بالانضمام إلى سان دييغو كشريك مستثمر، مشددًا على أن الدوري الأمريكي يمر بتطور مذهل يريد من جانبه أن يكون له دور فيه.

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