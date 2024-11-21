ريال مدريد يضع عينه على جوهرة بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يفكر نادي ريال مدريد، جديًا في التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ وذلك في الفترة المقبلة، من أجل تدعيم كتيبة الفريق الملكي.

ريال مدريد يرغب في ضم جمال موسيالا

يضع نادي ريال مدريد، عينه على جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، كونه من العناصر المميزة والذي يمثل إضافة قوية للفريق الملكي حال انضمامه.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع جمال موسيالا من بايرن ميونخ.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية إن نادي ريال مدريد معجب بجمال موسيالا ويراه موهبة رائعة وسيكون لاعبًا مهمًا للغاية ومشروع طويل الأمد.

يشار إلى إن جمال موسيالا مرتبط بعقدٍ ساري مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2026، وهناك محادثات بين الطرفين حول التجديد.

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