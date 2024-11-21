ميلان يتوصل لاتفاق مع جابيا لتجديد عقده

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن ​ميلان​ توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدافع ​ماتيو جابيا​ بشأن تمديد عقده، وأصبح جابيا، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، جزءًا مهمًا في خط دفاع الفريق في العام الماضي.

ميلان يتوصل لاتفاق مع جابيا لتجديد عقده

ووفقًا للصحفي ماتيو موريتو، تم التوصل إلى اتفاق بين ميلان وجابيا على تمديد عقده حتى صيف 2029، علما أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

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بدأ جابيا في أربع مباريات متتالية في الدوري هذا الموسم قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أبعدته عن المباريات الأربع الأخيرة، كما شارك في مباراتين ب​دوري أبطال أوروبا​ هذا الموسم.

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