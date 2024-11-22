20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش غدًا

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء غدًا على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري NILE.

قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش

ضمت قائمة سموحة اللاعبين التاليين:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، حسين تيمور.

الدفاع: ميدو مصطفى، هشام حافظ، محمد رجب، محمد ربيعة.

الوسط: إسلام جابر، محمد كناريا، أبو بكر ليادي، دوكو دودو، إسلام عطية، محمود صابر، صامويل أمادي، أحمد خالد، محمد سعيد "مكرونة"، أشرف مجدي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي، مصطفى البدري، حسام حسن، محمد سالم.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السابع بنفس الرصيد.