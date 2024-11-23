دي زيربي يرفض الرحيل عن مارسيليا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم إنه لن يرحل عن النادي رغم أنه ألمح فترة توقف الدوري، بسبب أجندة المباريات الدولية، أنه من الممكن أن يفعل ذلك.

دي زيربي يرفض الرحيل عن مارسيليا

وبعد الخسارة على ملعب الفريق 1 / 3 أمام فريق أوزير، الصاعد حديثا، مطلع هذا الشهر، قال دي دي زيربي إنه كان مستعدا للرحيل إذا كان هو المشكلة في الفريق، الفائز تسع مرات بلقب الدوري الفرنسي.

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وحقق مارسيليا بداية رائعة تحت قيادة دي زيربي، ويحتل المركز الثالث قبل مواجهة مضيفه لانس غدا السبت. ولكن النادي يعاني على ملعب فيلودروم حيث حقق انتصارا واحدا في خمس مباريات خاضها على أرضه.

وقاد  دي زيربي، الذي ترك برايتون بعد أن دربه لمدة موسمين، الفريق الإنجليزي لاحتلال أعلى مركز له في الدوري بإنهاء الموسم في المركز السادس، ثم قاده بعدها للوصول لدور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وسبق لدي دي زيربي قيادة فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، وترك النادي بالتراضي بعد انتهاء الموسم مبكرا بسبب الحرب في البلاد.

وقال دي زيربي:" لن أستقيل أو أهرب. لم أترك أوكرانيا عندما بدأ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قصف كييف".

وأكد: "لن أهرب بسبب ما حدث. أؤمن بمارسيليا وباللاعبين الذين أدربهم. لن أذهب لأي مكان آخر".

 

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