أعرب بيتر كريستيانسين، المدير الرياضي لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بإمكانية تقديم النادي المساعدة في تحسين الحالة المزاجية في المدينة وسط المشاكل المالية التي تواجهها الشركة الأم فولكس فاجن.

المدير الرياضي لفولفسبورج: بإمكان النادي المساعدة في تحسين الحالة المزاجية وسط أزمة الشركة الأم

فولفسبورج هي فعليا مدينة ونادي تديرهما شركة صناعة السيارات المتعثرة، التي تواجه تخفيضات كبيرة في العمالة وإغلاق المصانع.

وقال كريستيانسين لشبكة "سكاي" اليوم الجمعة:" هذا وضع صعب للغاية. يجب أن نحاول منح الناس في المدينة القليل من الفرح، بتحقيق الكثير من الانتصارات والروح القتالية الصريحة. إننا نحترم ما يحدث في المدينة – ويجب أن نظهر هذا في الملعب".

وحتى الآن لم يحقق فولفسبورج، الذي يتواجد في منتصف جدول الترتيب، أي انتصار على ملعبه هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة يونيون برلين غدا السبت في الدوري.

وقال كريستيانسين:"أتوقع الكثير من اللاعبين وأتمنى على وجه التحديد أن نتمكن من تحقيق القليل من الانتصارات على أرضنا سريعا. على الأقل لمنح الناس في فولفسبورج شعورا أفضل قليلا".

ولكن يعلم رالف هازنهوتيل، المدير الفني للفريق، أن حصد النقاط الثلاث لن يكون بالأمر السهل أمام فريق يونيون برلين، الذي يحتل المركز السادس.

وقال: "هذا هو فريق يونيون الذي عرفناه عندما نجح في الوصول لدوري أبطال أوروبا. يونيون فريق متماسك للغاية، لا يسمح بالكثير من الفرص، يدافع بشراسة، ولديهم عمليات واضحة".