فيندت لاعب مونشنجلادباخ السابق يعتزل كرة القدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي جوتبورج السويدي اعتزال أوسكار فيندت، لاعب المنتخب السويدي وفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم السابق، كرة القدم الاحترافية.

فيندت لاعب مونشنجلادباخ السابق يعتزل كرة القدم

وذكر النادي في بيان اليوم الجمعة:" شكرا على كل شيء، أوسكار!"

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وأثنى النادي على فيندت 39 عاما ووصفه بأنه "أسطورتنا".

وقال فيندت إنه قام بالتدريج باتخاذ القرار بإنهاء مسيرته على مدار العام، مؤكدا أنه اتخذ القرار الصحيح.

ووقع فيندت على أول عقد احترافي مع جوتبورج قبل 21 عاما. وبعدها انضم لمونشنجلادباخ عبر كوبنهاجن؛ حيث لعب الظهير الأيسر 305 مباريات رسمية في الفترة مابين 2011 إلى 2021 للنادي الألماني.

وخاض فيندت 28 مباراة دولية مع المنتخب السويدي.

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