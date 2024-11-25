تفاصيل جديدة في قضية اتهام رمضان صبحي بالمنشطات

كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن مستجدات في قضية اتهام رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بمخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

تفاصيل جديدة في أزمة رمضان صبحي

وأوضح خميس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن القضية الخاصة برمضان صبحي تم استئنافها أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اتهمت اللاعب بعد أن أظهرت الفحوصات وجود مشكلة في العينة.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن العينة التي تم جمعها من رمضان صبحي لم تكن مطابقة للمعايير الخاصة بالعينات البشرية، حيث ظهرت عينة غير بشرية، وهو ما لا يُعرف سبب حدوثه، خاصة أن هناك بعض المواد المحظورة قد تؤثر في تركيبة العينة.

لذلك، تم استدعاء اللاعب للحصول على توضيحات، لكن الردود التي قدمها لم تكن مقنعة بالنسبة للمنظمة، مما أدى إلى إيقافه لحين انتهاء التحقيقات.

وتابع: «بعد مثول اللاعب أمام لجنة الاستماع، تم اتخاذ قرار بإلغاء الإيقاف وعدم فرض أي عقوبات، ولم تجد المنظمة أي مستندات أو بيانات إضافية لدعم الاستئناف. لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قامت بالاستئناف ضدنا وضد اللاعب».

وأكد خميس أنه إذا قررت المحكمة توقيع عقوبة، فإنها ستشمل رمضان صبحي والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على حد سواء.