أول ظهور لـ أحمد حمدي في تدريبات الزمالك بعد إصابة الصليبي "صور"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أحمد حمدي، لاعب وسط الزمالك، يواصل برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة للملاعب، حيث ظهر في تدريبات الفريق اليوم الإثنين على ملعب النادي ضمن التحضيرات لمواجهة بلاك بولز، بطل موزمبيق، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أول ظهور لـ أحمد حمدي

حمدي خضع لتدريبات خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، تبعتها تدريبات ركض خفيف حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال علاء رجب.

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الزمالك يحدد موعد تدريبه الختامي استعدادًا لمباراة بلاك بولز في كأس الكونفدرالية

يأتي ذلك ضمن برنامج تأهيلي وضعه الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، عقب تجاوزه المرحلة الأولى من التأهيل بعد عملية الرباط الصليبي.

أحمد حمدي في تدريبات الزمالك
أحمد حمدي في تدريبات الزمالك

ويستعد الزمالك لخوض تدريبه الأخير غدًا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا على ملعب النادي، استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام بلاك بولز في كأس الكونفدرالية.

 

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