فوز المقاولون العرب والبلدية وابو قير وتعادل القناة بدوري المحترفين

أختتمت مباريات الجولة التاسعة بدوري المحترفين بفوز المقاولون العرب بقيادة محمد مكي على فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين سجلها محمد بلح وتشارلز وأضاف محمد بلح الهدف الثاني له والثالث للمقاولون بينما سجل سامي شريف هدفين ديروط.



- فوز فريق البلدية بقيادة ابراهيم صلاح على فريق أسوان بقيادة حسام عبد العال بهدف دون رد سجله اسلام رجب في الدقيقة 30 من الشوط الأول.



- فوز فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله محمد عيد.

- تعادل فريق القناة بقيادة أحمد العجوز مع فريق لافيينا سلبيًا

وحقق فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه الفوز على فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ابو قير بهدف سجله محمد عصام وأضاف محمد مجدي الهدف الثاني واختتم الاهداف محمود كلشط

الترتيب

1- وادي دجلة 20 نقطة

2- المقاولون العرب 20 نقطة

3- المصرية للاتصالات 18 نقطة

4- ابو قير للاسمده 17 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

6- القناة 13 نقطة

7- اسوان 13 نقطة

8- البترول 13 نقاط

9- بروكسي 13 نقطة

10- الترسانة 13 نقطة

11- بلدية المحلة 10 نقاط

12- منتخب السويس 10 نقاط

13- سبورتنج 9 نقاط

14- السكة الحديد 9 نقاط

15- طنطا 9 نقاط

16- ديروط 8 نقاط

17- لافيينا 8 نقاط

18- راية 8 نقاط

19- الداخلية 8 نقاط

20- المنصورة نقطتين