مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 26- 11- 2024 في جميع البطولات

الفجر الرياضي
جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا ومواعيد مباريات الأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا.

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال آسيا وإفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية كما تنقل أيضًا عبر القنوات المحلية لكل دولة عبر البث الأرضي.

 أهم مباريات اليوم في جميع البطولات 

 دوري أبطال أوروبا

- سبورتنج لشبونة وآرسنال الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- برشلونة وستاد بريست الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- مانشستر سيتي وفينورد روتردام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

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عاجل.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي في الصيف

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ملخص أخبار الرياضة اليوم.. بيراميدز يريد السولية وتصريحات صلاح حول مستقبله وعقوبة فتوح في الزمالك

 دوري أبطال إفريقيا 
- الأهلي وستاد ابيدجان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
- يانج افريكانز والهلال الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر
- مازيمبي ومولودية الجزائر الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر
- براميدز وساجرادا اسبيرانسا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
- الرجاء المغربي والجيش الملكي المغربي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- شباب بلوزداد الجزائري واورلاندو بايرتس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الترجي التونسي ودوجوليبا المالي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

دوري أبطال آسيا 
- السد القطري والهلال السعودي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
- الشرطة العراقي والوصل الإماراتي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

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