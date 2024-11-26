تفاصيل رفض الطعون على قائمة هاني أبو ريدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قامت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار علي النمر، بإغلاق باب الطعون على قائمة المرشحين رسميا الأحد الماضي.

وانتهت اللجنة القضائية من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

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وأكد مصدر باللجنة أنه تم رفض كافة الطعون المقدمة ضد المهندس هاني أبوريدة وعدد من أعضاء قائمته، لأنها جاءت كيدية ودون أي سند قانوني، مشيرا إلى ثبوت صحة المستندات والشهادات المقدمة للجنة وسلامة أوراق كافة المرشحين تماشيا مع شروط الترشح.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم ١٠ ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة ٤ سنوات قادمة.

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