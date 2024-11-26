تعليمات خاصة لـ "دونجا" قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية

الفجر الرياضي

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعليمات خاصة لـ "دونجا" قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية 

وشرح جوميز بعض الأدوار الفنية المطلوبة من اللاعب لتنفيذها، قبل انطلاق التدريب الختامي استعدادًا لمواجهة بطل موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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