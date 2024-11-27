رمضان السيد: كولر مطالب بحل أزمات الدفاع.. وأرشح العش وإسماعيل لتدعيم الأهلي

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر يُعاني من بعض الاخطاء الدفاعية بشكل واضح، منهم الهدف الذي سجله الاتحاد السكندري، ثم الهدف الأول من استاد أبيدجان العاجي، مشيرًا إلى أن الأخطاء تكررت بشكل واضح ويجب معالجة تلك الأمور بشكل سريع من جانب مارسيل كولر.

رمضان السيد يختار العش واسماعيل لتدعيم دفاع الأهلي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC: "كنت سعيدًا بتألق محمود كهربا مع الأهلي وتسجيله هدفين وصناعة هدف، وعاد للمستوى المعروف عنه، واستعاد الثقة بشكل واضح، وإضاعة هدفين بسبب حالة عدم التوفيق، لكنه سجل أهداف على طريقة كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "كل التغييرات لم تؤثر كثيرًا في أداء الأهلي، لكن كريم الدبيس ظهر بشكل جيد، بينما بيرسي تاو ورضا سليم لو أرادا العودة بالشكل الأفضل عليهما التدرب بشكل قوي خلال المران، شاهدت عمر الساعي خلال الدقائق التي شارك فيها، لم يكن هو نفس اللاعب الذي نعرفه جيدًا".

وواصل: "أفشة مستواه عالٍ جدًا ولا يجب جلوسه على مقاعد البدلاء مطلقًا، فهو يمنح الأهلي دائمًا السيطرة والاستحواذ في الملعب، كما أنه لاعب مُنتج سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها، وعندما كان يلعب كبديل يمنح الفريق الإضافة، وأطالب كولر بعدم جلوسه احتياطيًا خلال المبـاريات المقبلة، ومشاركة أفشة ستساهم في عودة إمام عاشور بشكل أقوى".

وأكمل: "الأفضل أن يستعين كولر بجهود أفشة وإمام عاشور في المباريات، سيكون للأهلي شكل مختلف في وجودهما سويًا داخل الملعب".

وزاد: "فريق استاد أبيدجان لم يكن من الجيد أن يسجل هدفين في الأهلي بملعبه، حتى أن مدربه خرج بعد المباراة ليتحدث عن إمكانية تحقيق نتيجة أفضل في الإياب بكوت ديفوار، وغياب وسام أبوعلي كان مقلق في اللقاء السابق بسبب مستوى كهربا، لكن اليوم قدم الأخير مستوى مميزًا خلال اللقاء وسجل هدفين".

وتابع: "الأهلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية أمام فرق المجموعة بالكامل، لكن لا بد من التعامل بشكل أفضل مع الأخطاء الدفاعية، الأهلي قادر على تحقيق نتائج جيدة داخل وخارج ملعبه".

وحول لقاء الأهلي ضد البنك الأهلي في بطولة الدوري، قال: "لن تكون مواجهة سهلة بكل تأكيد، كما أن فريق البنك فاز في الموسم الماضي 4/3، وطارق مصطفى لديه ميول هجومية، لذلك لا بد من الاهتمام بالنواحي الدفاعية وفرض رقابة على المهاجمين، لا بد من معالجة الأمور خلال الأيام المقبلة، لأنه لو تكررت نفس الأخطاء سيكون مؤشر خطير وسوف يستقبل الأهلي المزيد من الأهداف، رغم تميزه هجوميًا، لكن أي فريق يريد تحقيق الانتصارات عليه أن يمتلك دفاعًا قويًا".

وأشار إلى أن الأهلي لو كان يبحث عن ضم مدافع جديد، فلن يجد أفضل من محمد إسماعيل أو مصطفى العش، وثنائي زد هم الأفضل في مصر، ولو تم التعاقد مع أحدهما في شهر يناير المقبل، فأنه سيمثل إضافة جيدة للدفاع الأحمر، موضحًا بأن محمد ربيعة ظهر بشكل جيد في اللقاء الأول مع منتخب مصر أمام كاب فيردي، لكن في لقاء بوتسوانا ظهرت له عدة أخطاء منها الهدف الذي استقبله مصطفى شوبير.

وأضاف: "الأفضل للأهلي هو مصطفى العش لتدعيم دفاع الأهلي من وجهة نظري، لأنه صاحب المستوى الأفضل، ويلعب بشكل أفضل في الخطوط الخلفية كما أنه قادر على بناء الهجمات بشكل مميز".