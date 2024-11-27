شبانة: الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب.. وأفشة قدم مستوى رائع أمام استاد أبيدجان

الفجر الرياضي
محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لا يتوقف عن الانتصارات مهما غاب عنه لاعبين بحجم وسام أبوعلي، موضحًا أن الفريق الأحمر حقق انتصار هام على حساب استاد أبيدجان العاجي، ونجح كهربا في تسجيل هدفين ليستعيد جزء كبير من الثقة، كما صنع هدفا لـ حسين الشحات، ليستحق كهربا جائزة الأفضل في المباراة.

شبانة: الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الاهلي استقبل هدفين وهو الأمر الذي أنهى سلسلة الكلين شيت في دوري الأبطال، بعدما كان أخر هدف استقبله أمام يانج أفريكانز في تنزانيا بدور المجموعات في النسخة الماضية".

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وأضاف: "هناك بعض الأمور الإيجابية في الأهلي خلال اللقاء منها مشاركة أفشة أساسيًا، كما دفع ببعض اللاعبين في الشوط الثاني مثل رضا سليم وعمر الساعي وكريم الدبيس، ومارسيل كولر دائمًا يعتمد على اللاعب الجاهز والذي يؤدي بشكل جيد في التدريبات".

وأكمل: "أكرم توفيق لعب بجوار مروان عطية في الوسط لمنح أفشة الحرية في الهجوم، والفريق الأحمر قدم مستوى جيد في اللقاء، رغم بعض الأخطاء الدفاعية".

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