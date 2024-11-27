نادرًا ما يلقي مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، باللوم على لاعبيه وأبدى دعمه لفريقه رغم إهدار تقدمه بـ3 أهداف دون رد في التعادل 3-3 مع ضيفه فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

جوارديولا يشيد بفريقه رغم التعثر أمام فينورد

وبات السيتي في وضع لم يألفه إذ جاء التعادل بعد 5 خسائر متتالية كان آخرها 0-4 أمام توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع.



وكانت أمسية كارثية أخرى إذ ارتكب السيتي أخطاء دفاعية فادحة في الدقائق الأخيرة ليتراجع إلى المركز 15 في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط.

وقال غوارديولا: "لم تكن هناك ضرورة لقول أي شيء (للاعبين) يعرفون الوضع جيدًا، الوضع كما هو يصعب تقبله الآن، قدمنا هدايا للمنافس، خاصة الهدف الأول وبعد ذلك لم نكن مستقرين بالقدر الكافي".

وسجل إرلينغ هالاند هدفين وأحرز إيلكاي غندوغان هدفا واحدا لكن فينورد رد بـ3 أهداف خلال 15 دقيقة، أولها عن طريق أنيس حاج موسى الذي انقض على تمريرة خاطئة من يوسكو غفارديول في الدقيقة 75.

ثم أضاف سانتياغو خيمينيز الهدف الثاني بعدها بـ7 دقائق عندما استقبل تمريرة جوردان لوتومبا العرضية، بعد تمريرة خاطئة أخرى من غفارديول، وحولها بصدره لداخل الشباك، وأدرك ديفيد هانكو التعادل في الدقيقة 89 عندما تفوق إيغور بايكساو على حارس السيتي إيدرسون ليرسل تمريرة عرضية إلى هانكو الذي حولها برأسه في المرمى.

وقال المدرب عن غفارديول الذي بدا قلقًا بعد هدف فينوورد الثاني: "إنه يافع جدًا، سيتعلم، سأكون مخطئًا جدًا إذا ألقيت اللوم عليه. إنه لاعب رائع، شخص رائع ويجب أن يحظى بالمساعدة أكثر من أي وقت مضى".

ويحتل السيتي، الذي تعرض لصحيات استهجان من الجماهير بعد المباراة، المركز 15 بين 36 فريقًا تنافس في المسابقة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن أول 8 مراكز والتي تؤهل مباشرة لدور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز ما بين التاسع و24 دورًا فاصلًا من مباراتين من أجل التأهل للدور الثاني.

وبدا ريان بريسك مدرب فينوورد فخورًا بفريقه الذي أصبح الأول في تاريخ البطولة الذي يتعادل بعدما تأخر بـ3 أهداف بحلول الدقيقة 75.

وقال "أحب تلك الكلمة، الصلابة وهذا ما يتمتع به هؤلاء اللاعبون".