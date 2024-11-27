عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2028.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: إريك جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيديريكو فالفيردي.
  • خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.
  • خط الهجوم: كيليان مبابي، براهيم دياز، أردا جولر.
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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.
 

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