إيشو يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك بلاك بولز بكأس الكونفدرالية

الفجر الرياضي
هدف إيشو
هدف إيشو

نجح أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض في شباك بلاك بولز بطل موزمبيق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إيشو يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك بلاك بولز 

جاء الهدف في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق لاعب وسط الزمالك أحمد عبدالرحيم إيشو.

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

txt

ناصر ماهر وأحمد حمدي يؤزران لاعبي الزمالك من ستاد القاهرة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

txt

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

ايشو الزمالك بلاك بولز الكونفدرالية أحمد عبد الرحيم إيشو

مواد متعلقة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

١٠٠ ألف دولار شرط الزمالك للاستجابة لرغبة الزمالك الأولى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ