إيشو: الهدف الذي سجلته سيصبح دافع.. وافتقدنا جماهير الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بمساعدة فريقه في الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إيشو: هدفي أمام بلاك بولز سيصبح دافعًا

قال إيشو صاحب الهدف الأول: "سعيد بالفوز وبالهدف الذي سجلته، وذلك سيكون دافعًا لي من أجل مواصلة التألق مع الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف قائلًا: "البداية لم تكن جيدة بشأن المستوى الفني ولكن نجحنا في الفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم إيشو تصريحاته قائلًا: "افتقدنا اليوم جماهير الزمالك التي نلعب من أجلها، خاصة وأنها الداعم الأول للفريق".

txt

ملخص أهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

txt

عاجل.. حمزة المثلوثي يتعرض لإصابة قوية في مباراة الزمالك وبلاك بولز

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.
 

اهداف مباراة الزمالك اهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز أحمد عبد الرحيم إيشو بطولة كأس الكونفدرالية كاس الكونفدرالية الافريقية مباراة الزمالك وبلاك بولز مباراة الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يحقق الفوز على بلاك بولز بثنائية في الكونفدرالية

كولر يعتزم إشراك نجم الأهلي في مباراة البنك بعد استبعاد طويل
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ