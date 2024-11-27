كولر يعتزم إشراك نجم الأهلي في مباراة البنك بعد استبعاد طويل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يعتزم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إشراك اللاعب المغربي رضا سليم بشكل أساسي في مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ورغم غيابه عن التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة، حيث اقتصر ظهوره على المشاركة كبديل في آخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري واستاد أبيدجان، إلا أن كولر ينوي منح سليم فرصة للظهور بشكل أساسي في المباراة القادمة.

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في سياق آخر، يقترب التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد أن أوشك على إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وكان معلول قد تعرض لإصابة بتمزق في وتر أكيلس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، مما أجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة تزيد عن 6 أشهر.

ومن المتوقع أن يبدأ معلول في المشاركة تدريجيًا في التدريبات بداية من الأسبوع المقبل، على أن يكون جاهزًا للانضمام بشكل كامل إلى التدريبات الجماعية قبل منتصف ديسمبر، بعد التأكد من حالته البدنية وشفائه التام من إصابته.

ويواصل فريق الأهلي استعداداته تحت قيادة كولر لملاقاة البنك الأهلي، في إطار سعيه للحفاظ على لقب الدوري المصري.

 

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