الزمالك يحقق الفوز على بلاك بولز بثنائية في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق بلاك بولز بطل موزمبيق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف الأول للزمالك في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق لاعب 
أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب وسط الفريق.

فيما نجح نبيل عماد دونجا في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد تسديدة صاروخية.

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الشوط الأول.. إيشو يضع الزمالك في المقدمة أمام بلاك بولز

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.
 

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