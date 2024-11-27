الشوط الأول.. إيشو يضع الزمالك في المقدمة أمام بلاك بولز

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق بلاك بولز بولز بطل موزمبيق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الأبيض بهدف نظيف دون رد.

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق لاعب وسط الزمالك أحمد عبدالرحيم إيشو.

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
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ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.
 

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