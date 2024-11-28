أمير عزمي مجاهد يهاجم التعاقد مع ميشالاك: المدرسة الأوروبية لا تنجح في مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، إدارة نادي الزمالك بعد التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك من نادي أحد على سبي الإعارة.

أمير عزمي مجاهد يهاجم التعاقد مع ميشالاك: المدرسة الأوروبية لا تنجح في مصر

وقال أمير عزمي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أرى أن كل لاعبي أوروبا لا ينحجوا في مصر، ولدينا مدرسة شمال إفريقيا وإفريقيا وهي الناجحة، ولا بد أن أرى وأعرف صفات وإمكانيات أي لاعب قبل التعاقد معه.

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وتابع نجم الكرة المصرية السابق: أشعر بالضيق مما يحدث للزمالك، وملف الصفقات يحتاج صفقة، ولا أعلم لماذا تعاقدنا مع موتيابا لاعب منتخب أوغندا ثم رحل، والآن يتم التعاقد مع جيفرسون، ولماذا يتم دفع الأموال في مثل هذه اللاعبين.

واختتم أمير عزمي تصريحاته: كنت في جيل حسن شحاتة في الشباب وحصدنا البطولة، وحين احتاجني فريق طلب ضمي لفترة معايشة ولم يتعاقد معي مباشرة، ولماذا نحن من نخضع لمعايشات فقط؟.

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