ميلان يمدد عقد نجمه

أعلن ميلان الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد أحد نجومه ليستمر داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا

ونشر ميلان في بيانا عبر موقعه الرسمي، أن إدارة النادي نجحت في تمديد عقد ماتيو جابيا، مدافع الروسونيري، حتى 30 يونيو 2029.

وتابع النادي: "ارتدي ماتيو قميص الفريق منذ أن كان عمره 12 عاما، وتتوافق تصميمه ومساهمته سواء داخل أو خارج الملعب مع قيم النادي.. وبعد 84 مباراة و5 أهداف، سيواصل معنا لكتابة قصة جميله".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن جابيا سيحصل على راتب سنوي بقيمة 2 مليون يورو بدلا من مليون يورو كان يحصل عليها في الفترة الماضية.