إنتر ميلان يفقد جهود نجم الفريق بسبب الإصابة

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان

 يغيب بنيامين بافارد، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، لفترة عن الملاعب بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي واجه فيها فريق لايبزج الألماني بدوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان يفقد جهود نجم الفريق بسبب الإصابة

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة على حساب لايبزج 1 / صفر مساء الثلاثاء الماضي.

واضطر اللاعب الفرنسي الدولي إلى الخروج في الدقيقة 44، ولعب مكانه بيان بيسيك، ومن المقرر أن يتم تأكيد الجدول الزمني لتعافيه الأسبوع المقبل.

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وذكر بيان على الموقع الرسمي للنادي:"هذا الصباح، خضع بنيامين بافارد للفحوص الطبية الضرورية بمعهد إستيتيوتو هيومانيتاس دي روزانو".

وأضاف:"تعرض مدافع إنتر ميلان لإصابة في الفخذ الأيسر. وسيتم إعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن بافارد /28 عاما/ شارك في 15 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم.

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