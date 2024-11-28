إبراهيم فايق يكشف تفاصيل بلاغه ضد الحكم محمد عادل في قضية التسريب الصوتي

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن جلسة سماع أقواله في القضية المتعلقة بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR" محمد سلامة ميدو، بشأن مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وذلك عبر إحدى القنوات الفضائية.

تفاصيل البلاغ

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم كان لي شرف التواجد في النيابة العامة المصرية، حيث قدمت بلاغًا للنائب العام عبر المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، بعد أن تراجع عن تصريحاته السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تم بثه في البرنامج."

وأضاف فايق: "كما قدمت بلاغًا آخر يتهمه بازدراء الأديان والإساءة لقيم المجتمع المصري بعد أن عرض عليّ فيديو جديد من غرفة الـVAR في النيابة يتضمن تصريحات تتعدى على قيم المجتمع."

وأكد فايق قائلًا: "أود التأكيد على أنه لم يكن لي أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل، ولم أتهمه بأي شبهة فساد حتى اليوم."