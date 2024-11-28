فان ديك: نحن مستعدون لمواجهة مانشستر سيتي.. ونعلم أنهم ليسوا في أفضل حال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، قبل مواجهة فريقه ضد الفريق الانجليزي مانشستر سيتي، وقال على أن فريقه لن يفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، حتى إذا وسع الفارق إلى 11 نقطة مع مانشستر سيتي، عقب لقاء الفريقين يوم الأحد.

فان دايك: مانشستر سيتي ليسوا في أفضل حال

وصرح فان دايك، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "مازال هناك وقت سنكون في ديسمبر يوم الأحد، وما يزال هناك 5 أشهر على الأقل على انتهاء المسابقة".

وأشار: "بالتأكيد نريد الفوز بالمباراة، لكننا نعرف ما هم قادرون عليه، أولًا وقبل كل شيء يجب أن نكون مستعدين لهذا التحدي ومهما حدث بعد ذلك يجب أن نستمر ونبقى هادئين".

وأوضح فان دايك أن يصل مانشستر سيتي، الذي لم يفز في آخر 6 مباريات، إلى مرحلة جيدة في وقت ما من هذا الموسم، قائلا: "لسبب ما فازوا باللقب 4 مرات متتالية.. يجب أن نكون مستعدين لمباراة صعبة للغاية في نهاية الأسبوع".

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وأردف: "اعتقد أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم، وأن الإصابات تلعب دورًا كبيرًا في ذلك. كنا في موقف مثل هذا مع الكثير من الإصابات، وليس من السهل أبدًا العثور على الثبات والثقة".

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