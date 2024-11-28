قال الإسباني جولين لوبتيجي، المدير الفني لفريق ويستهام، إن أرسنال يعد الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي يستعد وفريقه لمواجهة المنافس ذاته بعد غدا السبت.

مدرب ويستهام: أرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه مميديا) أن ويستهام يسعى لمواصلة أدائه الجيد مؤخرا حينما يواجه فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في ملعب لندن.

ورغم فوز فريقه 2 / صفر على نيوكاسل يوم الاثنين الماضي، يرى لوبتيجي أن فريقه سيحتاج إلى تقديم أفضل أداء ممكن لمجارة أرسنال في طريقة اللعب، والتي ظهرت في فوزه الكبير على سبورتنج لشبونة البرتغالي 5/1 في دوري أبطال أوروبا هذا الاسبوع.

وتحدث لوبتيجي، الذي لن يتواجد على مقاعد البدلاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل على ثلاث منها، عن أرسنال وأرتيتا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون اللاعبين في جاهزية كبيرة للمنافسة مع فريق هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في رأيي، وواحد من الأفضل في العالم".

وأضاف مدرب إٍسبانيا وريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون السابق: "أنه (أرتيتا) يعمل بشكل رائع كمدرب ويدير الأمور بروعة في أرسنال، أنه يضع الأفكار ويمكنك أن ترى جيدا ما فعله وتعلم نوعيته كمدرب، يجب علينا أن نكون جاهزين".

وجاءت عقوبة لوبتيجي بعدما تعرض لإنذار في المباراة التي فاز بها الفريق على نيوكاسل في ملعب "سانت جيمس بارك" يوم الاثنين الماضي.

وعن ذلك قال مدرب ويستهام: "أحيانا أحتاج إلى تحسين طريقة تعبيري عن مشاعري، لدي ثلاث بطاقات صفراء لكن الأمور على ما يرام".