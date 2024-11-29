تويتر Al Nasr مباشر الآن.. شاهد النصر وضمك في الدوري السعودي بجودة عالية 4K

الفجر الرياضي
شاهد النصر وضمك في
شاهد النصر وضمك في الدوري السعودي بجودة عالية 4K

تويتر Al Nasr مباشر الآن شاهد النصر وضمك في الدوري السعودي بجودة عالية 4K.. تترقب جماهير كرة القدم في السعودية والعالم العربي مواجهة مثيرة بين النصر وضمك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي روشن 2024-2025. تعد هذه المباراة فرصة كبيرة لمتابعي فريق Al Nasr مباشر الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حيث يمكن مشاهدة المباراة بجودة فائقة الوضوح 4K.

تويتر Al Nasr مباشر الآن.. موعد مباراة النصر وضمك

مباراة النصر وضمك تُقام اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.
موعد المباراة:

  • 17:40 بتوقيت السعودية
  • 16:40 بتوقيت مصر

وتابع المباراة مباشرة عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن لتكون على اطلاع بكل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

شاهد النصر وضمك في الدوري السعودي بجودة عالية 4K

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

وتعد شبكة SSC SPORT HD1 هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي روشن، لكن بإمكانك أيضًا متابعة بث مباشر للمباراة عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن، حيث توفر المنصات تغطية حية وأهم اللقطات بالجودة العالية 4K. لا تفوّت فرصة متابعة فريقك المفضل.

مشاهدة مباراة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

ولمن يبحث عن طريقة سهلة وسريعة لمتابعة المباراة، يمكنهم الاعتماد على تويتر Al Nasr مباشر الآن الذي يقدم تحديثات لحظية وأهداف المباراة أولًا بأول، مع توفير روابط بث مباشر بجودة عالية تصل إلى 4K.

تشكيل النصر في مباراة ضمك

ويعتمد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على التشكيلة التالية في مباراة النصر ضد ضمك:

  • الخطة: 4-3-3
    • حارس المرمى: بينتو
    • الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سيماكان، نواف بوشل
    • الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري
    • الهجوم: أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

ويمكنك معرفة التشكيلة الرسمية عند إعلانها عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن.

جدول مباراة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
النصر ضد ضمكالجمعة 29 نوفمبر 2024، 17:40 بتوقيت السعوديةSSC SPORT HD1أحمد النفيسة، مشاري القرنيالأول بارك

أهمية متابعة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع فرق الصدارة. بينما يحتل ضمك المركز 11 برصيد 14 نقطة، ويبحث عن الهروب من مراكز الهبوط. تابع هذه المواجهة المثيرة عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن لتكون على اطلاع دائم بنتائج المباراة.

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