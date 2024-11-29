تويتر Al Nasr مباشر الآن شاهد النصر وضمك في الدوري السعودي بجودة عالية 4K.. تترقب جماهير كرة القدم في السعودية والعالم العربي مواجهة مثيرة بين النصر وضمك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي روشن 2024-2025. تعد هذه المباراة فرصة كبيرة لمتابعي فريق Al Nasr مباشر الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حيث يمكن مشاهدة المباراة بجودة فائقة الوضوح 4K.

تويتر Al Nasr مباشر الآن.. موعد مباراة النصر وضمك

مباراة النصر وضمك تُقام اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

موعد المباراة:

17:40 بتوقيت السعودية

16:40 بتوقيت مصر

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شاهد النصر وضمك في الدوري السعودي بجودة عالية 4K

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

وتعد شبكة SSC SPORT HD1 هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي روشن، لكن بإمكانك أيضًا متابعة بث مباشر للمباراة عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن، حيث توفر المنصات تغطية حية وأهم اللقطات بالجودة العالية 4K. لا تفوّت فرصة متابعة فريقك المفضل.

مشاهدة مباراة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

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تشكيل النصر في مباراة ضمك

ويعتمد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على التشكيلة التالية في مباراة النصر ضد ضمك:

الخطة: 4-3-3 حارس المرمى: بينتو الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سيماكان، نواف بوشل الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري الهجوم: أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني



ويمكنك معرفة التشكيلة الرسمية عند إعلانها عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن.

جدول مباراة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب النصر ضد ضمك الجمعة 29 نوفمبر 2024، 17:40 بتوقيت السعودية SSC SPORT HD1 أحمد النفيسة، مشاري القرني الأول بارك

أهمية متابعة النصر وضمك عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع فرق الصدارة. بينما يحتل ضمك المركز 11 برصيد 14 نقطة، ويبحث عن الهروب من مراكز الهبوط. تابع هذه المواجهة المثيرة عبر تويتر Al Nasr مباشر الآن لتكون على اطلاع دائم بنتائج المباراة.