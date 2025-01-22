الغندور: الزمالك ليس لديه القدرة المالية لتلبية طلبات زيزو الجديدة

الفجر الرياضي
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس الزمالك ليس لديه القدرة لتلبية طلبات زيزو نجم الفريق الجديدة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلت مع مجلس الإدارة وبلغوني إنه زيزو اتفقوا على 80 مليون جنيه في السنة وانهم اتفقوا يدفعوا منحة تعاقد 50 مليون جنيه".

وواصل: "وكمان اتفقوا يمنحو له 3 شيكات لثلاث سنين رغم إنه العقد يمنحه الحق في ذلك".

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وأكمل: "مجلس الزمالك بالفعل عرض فيلا في الساحل الشمالي وعربية فخمة مقابل منحة التعاقد".

وأردف: "الاتفاق السعودي تراجع عن صفقة زيزو وطرابزون في الفترة الحالية يريد التعاقد مع اللاعب".

واختتم: "زيزو لاعب جيد جدًا أخلاقيا الزمالك ليس لديه القدرة المالية لتجديد عقد زيزو".

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