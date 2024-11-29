برشلونة يبتعد عن التعاقد مع ساحر الكالتشيو

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يبتعد عن التعاقد مع ساحر الكالتشيو

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن نابولي يريد تجديد عقد كفاراتسخيليا، حيث قدم عرضًا جديدًا يصل إلى 6 ملايين يورو سنويًا، إلا أن النجم الجورجي يريد لعقد أكبر من 10 ملايين يورو سنويًا.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية، بأن النادي الإيطالي لن يستطيع تلبية مطالب كفاراتسخيليا، مما يفتح المجال أمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي اللذان يريدان التعاقد مع الدولي الجورجي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت الصحيفة بأن رغم اهتمام برشلونة بضم كفاراتسخيليا، إلا أن النادي الكتالوني من الصعب أن يدخل في منافسة مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضم اللاعب الجورجي، بالإضافة إلى طلبات نجم نابولي المرتفعة للتوقيع معه.

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