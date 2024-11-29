برشلونة يخطط لعرض نجمه للبيع في الميركاتو الصيفي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يدرس بشكل جدي عرض الدولي الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يخطط لعرض نجمه للبيع في الميركاتو الصيفي

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن النادي الكتالوني لا يريد استمرار دي يونج رفقة الفريق، وذلك بعد الأداء الكارثي الذي يقدمه النجم الهولندي منذ عودته من الإصابة.

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وكان دي يونج قد رفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2026، مما آثار استياء مسؤولي النادي الكتالوني، مما دفعهم للتفكير في عرضه للبيع خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت التقارير بأن برشلونة يخطط لبيع دي يونج خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء بالبيع النهائي أو السماح له بالمغادرة بشكل مجاني لتخفيف الراتب الذي يتقاضاه.

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