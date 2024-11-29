ذا بيست.. أنشيلوتي ينافس بيب جوارديولا على أفضل مدرب في العالم

الفجر الرياضي
أنشيلوتي وجوارديولا
أنشيلوتي وجوارديولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم عن الموسم الماضي.

أنشيلوتي ينافس بيب جوارديولا على أفضل مدرب في العالم 

وشهدت القائمة تواجد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المتوج ببطولة كوبا أمريكا، بجانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الـ15 وكذلك التتويج بالدوري الإسباني.

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وجاء ايضًا لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، وبيب جوارديولا المتوج بالدوري الإنجليزي، وتشابي ألونسو المتوج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا قبل خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب كالتالي

  • كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد
  • ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين
  • لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا
  • بيب جوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي
  • تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن
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