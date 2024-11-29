مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري Nile للموسم 2024/2025
تستعد الأندية المصرية لمنافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري Nile للموسم الجديد 2024/2025، التي تبدأ غدًا السبت بثلاث مباريات قوية.
جميع المباريات ستُقام بين الساعة 5 مساءً و8 مساءً، على أن تُلعب مباريات الجولة 17 في الساعة 9 مساءً.
مواعيد مباريات الجولة الرابعة:
السبت 30 نوفمبر:
سيراميكا ضد مودرن سبورت - 5 مساءً
زد إف سي ضد حرس الحدود - 5 مساءً
الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 8 مساءً
الأحد 1 ديسمبر:
البنك الأهلي ضد الأهلي - 5 مساءً
إنبي ضد الإسماعيلي - 8 مساءً
سموحة ضد الجونة - 8 مساءً
الاثنين 2 ديسمبر:
المصري البورسعيدي ضد بيراميدز - 5 مساءً
بتروجت ضد فاركو - 5 مساءً
غزل المحلة ضد الزمالك - 8 مساءً
وسيتم نقل المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.