مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري Nile للموسم 2024/2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستعد الأندية المصرية لمنافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري Nile للموسم الجديد 2024/2025، التي تبدأ غدًا السبت بثلاث مباريات قوية.

جميع المباريات ستُقام بين الساعة 5 مساءً و8 مساءً، على أن تُلعب مباريات الجولة 17 في الساعة 9 مساءً.

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الرابعة:

السبت 30 نوفمبر:

سيراميكا ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

زد إف سي ضد حرس الحدود - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 8 مساءً


الأحد 1 ديسمبر:

البنك الأهلي ضد الأهلي - 5 مساءً

إنبي ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

سموحة ضد الجونة - 8 مساءً

مباريات-الجولة-الرابعة
مباريات-الجولة-الرابعة


الاثنين 2 ديسمبر:

المصري البورسعيدي ضد بيراميدز - 5 مساءً

بتروجت ضد فاركو - 5 مساءً

غزل المحلة ضد الزمالك - 8 مساءً


وسيتم نقل المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

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