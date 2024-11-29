جوميز يدرس الاعتماد على الونش في مواجهة غزل المحلة لتعويض المثلوثي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يفكر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، في إشراك محمود حمدي الونش مدافع الفريق في مباراة غزل المحلة القادمة، المقرر إقامتها يوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

جوميز يدرس الاعتماد على الونش في مواجهة غزل المحلة

ويسعى جوميز لإيجاد حلول لتعويض غياب التونسي حمزة المثلوثي في حال تأكد عدم قدرته على اللعب بسبب الإصابة في عظام القفص الصدري.

txt

جوميز يوافق على ضم نجم فاركو في يناير

txt

جوميز يحدد احتياجات الزمالك.. دعم في خط الوسط والدفاع وتعاقد مع مهاجم متميز

ومن بين الخيارات المطروحة هو الاستعانة بالونش الذي عاد مؤخرًا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

الونش شارك مؤخرًا في الشوط الأول من المباراة الودية أمام فريق مدينة نصر، مما دفع جوميز للتفكير في إمكانية الاعتماد عليه.

كما يدرس جوميز تقسيم وقت اللعب في المباراة بين الونش ومصطفى الزناري، الذي شارك بديلًا للمثلوثي في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية.

 

احتياجات الزمالك التونسي حمزة المثلوثي البرتغالي جوزيه جوميز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الرباط الصليبي المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز

مواد متعلقة

هل يرحل نجم الزمالك؟.. طالع التفاصيل

الزمالك يترقب موقف بيرسي تاو مع الأهلي لبدء المفاوضات

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024