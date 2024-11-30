نجم برشلونة يرد على إمكانية رحيله

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

أكد أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني، استمراره في صفوف الفريق الكتالوني وذلك في تصريح إعلامي له.

كريستنسن: سأبقى في برشلونة

قال الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة، أنه مستمر في صفوف الفريق.

وصرح أندرياس كريستنسن عن مستقبله: "البقاء في برشلونة؟ نعم، سأبقى".

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يشار إلى إن كريستنسن صاحب الـ28 عامًا، مرتبط بعقدٍ ساري مع نادي برشلونة حتى يونيو 2026.

وانضم كريستنسن إلى برشلونة في يونيو 2022 قادمًا من تشيلسي، وقد خاض مع البارسا 75 مباراة بكافة البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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