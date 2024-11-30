شيكابالا وناصر ماهر يواصلان التأهيل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد وناصر ماهر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للأبيض، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا وماهر يواصلان التأهيل

خاض الثلاثي مجموعة من الفقرات التأهيلية ضمن البرامج التأهيلية الموضوع لهم، في صالة الجيمانيزيوم، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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سبب اجتماع جوميز مع معاونيه في مران الزمالك اليوم

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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