باير ليفركوزن يحقق فوزا صعبا على يونيون برلين في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

انتهت المواجهة التي جمعت بين باير ليفركوزن ويونيون برلين، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.

نتيجة مباراة باير ليفركوزن ويونيون برلين في الدوري الألماني

وحقق باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشافي ألونسو فوزًا صعبًا على نظيرة يونيون برلين، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أن دير التن فورنتستري.

افتتح باير ليفركوزن أولى أهداف اللقاء مبكرا، عن طريق مهاجمه الهولندي جيريمي فريمبونج في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من زميله أليخاندرو جريمالدو.

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تشابي ألونسو يُعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

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ثم عادل يونيون برلين النتيجة، في الدقيقة 29 من زمن المباراة عن طريق جونجي وينجيونج.

وفي الدقيقة 71، أحرز ليفركوزن هدف الفوز بالمباراة، عن طريق مهاجمه التشيكي باتريك شيك، من صناعة زميله فيرتز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 23 نقطة في المركز الثالث بترتيب جدول البوندسليجا، بينما يحتل يونيون برلين المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

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