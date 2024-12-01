متى تقام مباراة لاتسيو ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات التي تنقلها؟

الفجر الرياضي
لاتسيو
لاتسيو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو ضيفا ثقيلا على نظيره فريق بارما اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد انيو تارديني ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة لاتسيو ضد بارما

وتنطلق صافرة بداية مباراة لاتسيو ضد بارما عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد بارما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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